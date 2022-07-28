REGNUMDPA: в ФРГ с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергиюВласти Германии готовятся ввести сбор за электроэнергию.REGNUMНасколько именно вырастет цена на газ для потребителей, пока неясно.ТАССВведение сбора должно позволить поставщикам газа перекладывать на потребителей резко возросшие закупочные цены на голубое топливо (до 90%) в условиях сокращения поставок из России.ТАССОколо половины всех квартир в Германии отапливаются газом.Газета.RuЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMИА Красная ВеснаНовые ИзвестияФАНЭкономика сегодняЦарьградГазета.RuСектор МедиаПодробнее о событииВ Германии начнут взимать сбор с потребителей за электроэнергиюНовые Известия05:28DPA: в Германии население начнет платить дополнительный сбор за светВедомости05:22С 1 октября потребителей газа в ФРГ обяжут платить сбор за электроэнергиюИА Красная Весна04:55DPA: в ФРГ с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергиюREGNUM04:43DPA: сбор за электроэнергию с потребителей будет взиматься в ФРГ с 1 октябряТАСС04:27Власти Германии с 1 октября введут энергетический налог для всех потребителей газаПРАЙМ03:57DPA: Немцы будут платить дополнительный сбор за электроэнергию с 1 октября до марта 2024Газета.Ru05:01Показать ещёОценить55Поделиться