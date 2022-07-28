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DPA: в ФРГ с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию

Власти Германии готовятся ввести сбор за электроэнергию.
REGNUM
Насколько именно вырастет цена на газ для потребителей, пока неясно.
ТАСС
Введение сбора должно позволить поставщикам газа перекладывать на потребителей резко возросшие закупочные цены на голубое топливо (до 90%) в условиях сокращения поставок из России.
ТАСС
Около половины всех квартир в Германии отапливаются газом.
Газета.Ru

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В Германии начнут взимать сбор с потребителей за электроэнергию
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DPA: сбор за электроэнергию с потребителей будет взиматься в ФРГ с 1 октября
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Власти Германии с 1 октября введут энергетический налог для всех потребителей газа
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