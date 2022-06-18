Газета.RuDR: Дании грозит кризис газоснабжения из-за сокращения поставок газа «Газпромом»Дании грозит "настоящий кризис газоснабжения" из-за сокращения поставок газа российской компанией "Газпром" по "Северному потоку" и роста цен на энергоресурсы.Газета.Ru"Незащищенные потребители", в перечень которых на 2022 – 2023 годы входят свыше 50 компаний, могут быть полностью или частично отключены от газоснабжения.РИА НовостиКомпания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки покупателям были обеспечены в ограниченном объеме существенно меньше планового.Lenta.ruПозже «Газпром» принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая».Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИА Красная ВеснаОбщественная служба новостейТелеканал 360°ФАНРЕН ТВЭкономика сегодняREGNUMПодробнее о событииDR: Дания может столкнуться с кризисом газоснабжения, который спровоцирует рост ценLife.ru20:03DR: Дании грозит настоящий кризис газоснабжения и подорожание товаровТелеканал 360°19:11DR: Дании грозит кризис газоснабжения из-за сокращения поставок газа «Газпромом»Газета.Ru18:54Источник DR заявил, что Дании грозит «настоящий кризис газоснабжения»Lenta.ru19:10Дании грозит «кризис газоснабжения» из-за сокращения поставок газа из РФИА Красная Весна18:35DR: Дании грозит серьезный энергетический кризис, который спровоцирует рост ценОбщественная служба новостей18:12DR: Дании грозит настоящий кризис газоснабжения, который спровоцирует рост ценРИА Новости18:00Показать ещёОценить154Поделиться