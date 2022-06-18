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DR: Дании грозит кризис газоснабжения из-за сокращения поставок газа «Газпромом»

Дании грозит "настоящий кризис газоснабжения" из-за сокращения поставок газа российской компанией "Газпром" по "Северному потоку" и роста цен на энергоресурсы.
Газета.Ru
"Незащищенные потребители", в перечень которых на 2022 – 2023 годы входят свыше 50 компаний, могут быть полностью или частично отключены от газоснабжения.
РИА Новости
Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки покупателям были обеспечены в ограниченном объеме существенно меньше планового.
Lenta.ru
Позже «Газпром» принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая».
Lenta.ru

Подробнее о событии

DR: Дания может столкнуться с кризисом газоснабжения, который спровоцирует рост цен
Life.ru20:03
DR: Дании грозит настоящий кризис газоснабжения и подорожание товаров
Телеканал 360°19:11
DR: Дании грозит кризис газоснабжения из-за сокращения поставок газа «Газпромом»
Газета.Ru18:54
Источник DR заявил, что Дании грозит «настоящий кризис газоснабжения»
Lenta.ru19:10
Дании грозит «кризис газоснабжения» из-за сокращения поставок газа из РФ
ИА Красная Весна18:35
DR: Дании грозит серьезный энергетический кризис, который спровоцирует рост цен
Общественная служба новостей18:12
DR: Дании грозит настоящий кризис газоснабжения, который спровоцирует рост цен
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