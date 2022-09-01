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DSM Group: продажи презервативов в аптеках России с начала 2022 года снизились на 16,4%

С начала 2022 года российские аптеки продали презервативов на 16,4 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года.
Lenta.ru
По данным DSM Group, падение зафиксировано в каждом месяце за исключением марта, когда на фармрынке наблюдался высокий спрос.
РИАМО
В DSM Group одной из причин снижения спроса на традиционные средства контрацепции назвали переориентацию потребителей на другие каналы продаж.
Forbes
Аналитики утверждают, что говорить об окончательной утере интереса россиян к использованию презервативов все же нельзя, хотя тенденция, безусловно, налицо.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

DSM Group: продажи презервативов в аптеках России с начала 2022 года снизились на 16,4%
Lenta.ru05:04
Россияне урезали расходы на презервативы более чем на 16% в аптеках и 6% в магазинах
Forbes18:56
Россияне перестали пользоваться презервативами
ФедералПресс23:20
Продажи презервативов в российских аптеках с начала года снизились более чем на 16%
Газета.Ru23:07
Жители России в 2022 году сократили расходы на презервативы
ФАН21:08
Продажи презервативов в российских аптеках с начала года упали более чем на 16%
ИА SM-News20:11
Россияне внезапно стали экономить на презервативах
РЕН ТВ23:54

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