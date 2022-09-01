Lenta.ruDSM Group: продажи презервативов в аптеках России с начала 2022 года снизились на 16,4%С начала 2022 года российские аптеки продали презервативов на 16,4 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года.Lenta.ruПо данным DSM Group, падение зафиксировано в каждом месяце за исключением марта, когда на фармрынке наблюдался высокий спрос.РИАМОВ DSM Group одной из причин снижения спроса на традиционные средства контрацепции назвали переориентацию потребителей на другие каналы продаж.ForbesАналитики утверждают, что говорить об окончательной утере интереса россиян к использованию презервативов все же нельзя, хотя тенденция, безусловно, налицо.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuMonavista Daily66.ruФАНA42.RUSnob.ruIvbg.ruПодробнее о событииDSM Group: продажи презервативов в аптеках России с начала 2022 года снизились на 16,4%Lenta.ru05:04Россияне урезали расходы на презервативы более чем на 16% в аптеках и 6% в магазинахForbes18:56Россияне перестали пользоваться презервативамиФедералПресс23:20Продажи презервативов в российских аптеках с начала года снизились более чем на 16%Газета.Ru23:07Жители России в 2022 году сократили расходы на презервативыФАН21:08Продажи презервативов в российских аптеках с начала года упали более чем на 16%ИА SM-News20:11Россияне внезапно стали экономить на презервативахРЕН ТВ23:54Показать ещёОценить68Поделиться