В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ во Франции со ссылкой на жандармерию департамента Сомма.

ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали

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