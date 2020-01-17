Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети. Соответствующий ролик появился в группе "23 регион" в соцсети "ВКонтакте".

ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео

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