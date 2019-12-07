Происшествия

Газета.RuГазета.RuДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД

Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
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