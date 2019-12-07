Происшествия
Газета.RuДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД
Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
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Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Ранее 6 декабря сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида возросло до четырех, среди погибших и сам стрелок.
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Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
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Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
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Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах
Международная команда исследователей обнаружила микроорганизмы, которые способны существовать на метеоритах.
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В Сирии при авианалете погибли 20 человек
На северо-западе Сирии в результате авианалета были убиты по меньшей мере 20 человек.
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Происшествия
В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
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Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
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«Трактор» обыграл в гостях «Металлург»
Магнитогорский ХК «Металлург» уступил в домашнем матче «Трактору». Игра регулярного сезона КХЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Железные дороги перешли на новый график движения поездов
В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда.
Общество
Назван самый популярный напиток у россиян к Новому году
Самым популярным напитком у россиян к Новому году стало пиво.
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В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России.
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Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Музыка
Митя Фомин рассказал причину ухода из Hi-Fi
В своем интервью изданию «Аргументы и факты» певец Митя Фомин, который долго время был одним из солистов группы Hi-Fi, рассказал о причинах, по которым он принял решение покинуть коллектив.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
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75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел в два раза
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«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
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Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах
Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.