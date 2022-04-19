Западные санкции против России оказывают давление на глобальные цепочки поставок сельхозпродукции и могут вызвать дефицит продовольствия по всему миру, считает обозреватель газеты The Daily Telegraph, экономист Лиам Халлиган.
Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Управление по налоговым и таможенным пошлинам Великобритании сегодня (19 апреля) объявило о своём намерении отозвать статус Московской биржи (MOEX) как признанной фондовой биржи", - говорится в опубликованном заявлении.