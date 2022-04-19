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DT: санкции против России оказывают давление на мировые цепочки поставок сельхозпродукции

Западные санкции против России оказывают давление на глобальные цепочки поставок сельхозпродукции и могут вызвать дефицит продовольствия по всему миру, считает обозреватель газеты The Daily Telegraph, экономист Лиам Халлиган.
РИА Новости
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в марте мировые цены на еду подскочили почти на 13%.
Газета.Ru
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
РИА Новости
"Теперь британским фермерам приходится платить за удобрения в пять раз больше, чем год назад, а значит, и сокращать посевы", — рассказала она.
РИА Новости

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