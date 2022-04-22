РИА НовостиDWN: ФРГ в 2022 году заплатит России рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро за нефть и газКак отмечается, расходы ФРГ на российскую нефть могут вырасти с €11,4 млрд до €14,3 млрд, а на газ — с €8,8 млрд до €17,6 млрд по сравнению с прошлым годом.RT на русскомВдобавок, согласно исследованию, около 2 миллиардов евро придется заплатить за российский уголь.РИА НовостиГермания и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции в ответ на спецоперацию российской армии на Украине.РИА НовостиАльтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияИА Красная ВеснаФАНРусская ПланетаЯмал-МедиаПрофильГазета.RuТелеканал 360°REGNUMВечерняя МоскваКомсомольская правдаНТВПодробнее о событииDWN: ФРГ в 2022 году заплатит России рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро за нефть и газРИА Новости23:07DWN: ФРГ заплатит рекордные 33,9 миллиарда евро за нефть и газ из России в 2022 годуLenta.ru21:02Россия выставила Германии рекордные счета за нефть и газURA.Ru18:07DWN: ФРГ заплатит в 2022 году рекордную сумму за энергоресурсы из РоссииГазета.Ru19:03DWN: ФРГ в 2022 году заплатит России рекордные 33,9 миллиарда евро за нефть и газПРАЙМ19:08DWN: ФРГ в 2022 году заплатит рекордные €33,9 млрд за российские нефть и газRT на русском19:06В текущем году Германия заплатит Россию рекордную сумму за энергоресурсыРусская Планетавчера в 15:04Показать ещёОценить910Поделиться