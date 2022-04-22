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DWN: ФРГ в 2022 году заплатит России рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро за нефть и газ

Как отмечается
, расходы ФРГ на российскую нефть могут вырасти с €11,4 млрд до €14,3 млрд, а на газ — с €8,8 млрд до €17,6 млрд по сравнению с прошлым годом.
RT на русском
Вдобавок, согласно исследованию, около 2 миллиардов евро придется заплатить за российский уголь.
РИА Новости
Германия и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции в ответ на спецоперацию российской армии на Украине.
РИА Новости
Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
РИА Новости

Подробнее о событии

DWN: ФРГ в 2022 году заплатит России рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро за нефть и газ
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