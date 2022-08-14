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DWN: Катар решил поставлять газ в Италию вместо ФРГ, несмотря на поездку министра Хабека

Попытка министра экономики Германии Роберта Хабека договориться с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ) провалилась.
РБК
"В июне итальянская энергетическая компания Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ", - заявил гендиректор компании Клаудио Дескальци.
Российская газета
В частности, итальянская компания заявила, что смогла заместить 20 миллиардов кубометров природного газа, которые ранее поставляли из России.
Радио Sputnik
В марте Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru

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DWN: Катар решил поставлять газ в Италию вместо ФРГ, несмотря на визит министра Хабека
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