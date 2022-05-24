Офицер батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Араб» объяснил корреспонденту «Известий» Валентину Трушину причину, по которой украинские военные, находившиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Законопроект о реформе накопительной пенсии, который разработали Минфин и ЦБ, должен поступить на рассмотрение в Госдуму в этом году, возможно, до конца весенней сессии, сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Три структуры Google подали кассационные жалобы в Верховный суд России на судебные акты, согласно которым по иску телеканала «Царьград» компанию обязали восстановить доступ к заблокированному каналу «Царьграда» на YouTube или выплатить прогрессивно увеличивающийся штраф.