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DWN: Западу не удалось разрушить санкциями экономику России

Западным санкциям против РФ так и не удалось сломить российскую экономику.
BFM.ru
В частности, официальная Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа.
РИА Новости
«Аналитики удивлены тем, что западные санкции мало вредят российской экономике. Россия явно была хорошо подготовлена к экономической войне», — заявили авторы материала.
Телеканал 360°
Также Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.
Lenta.ru

Подробнее о событии

DWN: Западу не удалось разрушить экономику России санкциями
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DWN: Западу не удалось разрушить санкциями экономику России вопреки прогнозам аналитиков
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DWN: санкции Запада не смогли сломить Россию
RT на русском19:19
DWN: Санкции Запада не смогли сломить экономику России
Life.ru19:04
DWN: Западу не удалось сломить экономику России
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