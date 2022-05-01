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DWN: евро находится в свободном падении, усиление санкций против России усугубит ситуацию

На сегодняшний день евро находится в "свободном падении", а курс европейской валюты к американскому доллару достигал самых низких с 2017 года показателей.
Life.ru
Как считают многие эксперты, Европа пострадает от экономических последствий украинского кризиса сильнее, чем США, указывает DWN.
РИА Новости
DNW также приводит слова главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, который полагает, что евро не может выиграть от трех повышений процентных ставок в текущем году, запланированных Европейским ЦБ.
Lenta.ru
Бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер предположил, что длительная инфляция может "убить евро", поскольку граждане будут пытаться найти альтернативные источники хранения денег, например, криптовалюты.
Российская газета

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