Бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер предположил, что длительная инфляция может "убить евро", поскольку граждане будут пытаться найти альтернативные источники хранения денег, например, криптовалюты.
Ударом российскими высокоточными ракетами "Оникс" на военном аэродроме в районе Одессы уничтожен ангар с вооружением и боеприпасами, поступившими Украине из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В конце апреля заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин сообщил, что с начала мая произойдет снижение ставки льготной ипотеки на новостройки с 12-ти до 9 процентов.