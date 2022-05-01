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DWN: евро находится в свободном падении, усиление санкций против России усугубит ситуацию

По мнению аналитиков немецкого Bayern Landesbank, доллар продолжит укрепляться, так как Федеральная резервная система США планирует повышать процентную ставку для борьбы с высокой инфляцией.
РИА Новости
Как считают многие эксперты, Европа пострадает от экономических последствий украинского кризиса сильнее, чем США, указывает DWN.
РИА Новости
"На валютных рынках большие опасения, что более сильное замедление экономического роста в еврозоне — или даже рецессия — все еще может поколебать запланированный курс ужесточения", - отметил он.
РИА Новости
"Надежды на рост в результате ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, окончательно рухнули", - указал эксперт по потребительским товарам GfK Рольф Бюркль.
РИА Новости

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