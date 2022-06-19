Ранее, как подчеркнули в DWN, процесс скупки государствами облигаций ЕЦБ проходил в соответствии с объемом капиталовложением каждой отдельной страны в регулятор, но после смены курса предпочтение будет отдаваться странам с высоким долгом.
Решение президента России Владимира Путина ограничить поставки газа странам, отказавшимся платить за топливо в рублях, бьет по самому больному месту лидеров членов Европейского союза (ЕС) — их электоральному рейтингу.
США не смогут лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить соблюдать изобретенные Вашингтоном правила с помощью поставок вооружений на Украину, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».