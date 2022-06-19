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DWN: политика Европейского ЦБ спровоцировала скачок инфляции в регионе

Невнятная монетарная политика ЕЦБ привела к рекордной инфляции в Европе и вынуждает банк идти против своих же правил, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
РИА Новости
Сообщается, что в ближайшие недели показатель может вырасти впервые c 2011-го года.На данный момент ключевая ставка Европейского ЦБ составляет минус 0,5 процента.
Solenka.info
"Повышение ключевых ставок — рискованный шаг, способный спровоцировать рецессию", — говорится в статье.
РИА Новости
Ранее, как подчеркнули в DWN, процесс скупки государствами облигаций ЕЦБ проходил в соответствии с объемом капиталовложением каждой отдельной страны в регулятор, но после смены курса предпочтение будет отдаваться странам с высоким долгом.
РИА Новости

Подробнее о событии

DWN: политика Европейского ЦБ спровоцировала скачок инфляции в регионе
РИА Новости10:26
DWN: ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку в обход собственных принципов
ФАН06:53
DWN: Европейский ЦБ, повышая ключевую ставку, нарушает собственные принципы
Solenka.info05:19
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