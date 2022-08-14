РИА НовостиDWN: попытка Германии закупить газ у Катара вместо топлива из России обернулась проваломКак отмечает издание, с начала переговоров прошло уже несколько месяцев, однако поставки сжиженного природного газа (СПГ) в немецкие терминалы так и не начались.Lenta.ruВ то время как Хабек получил в Катаре отпор, итальянская энергетическая компания Eni добилась большего успеха, сообщается в статье.РИА НовостиКомпания заявила о прогрессе в своих усилиях по замене примерно 20 млрд куб. метров природного газа, которые РФ поставляет в Италию каждый год.NVLВ отличие от Германии, итальянская сторона работает с Катаром дольше и остается крупнейшим импортером катарского СПГ.Народные новостиЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruФАННародные новостиЭкономика сегодняГазета.RuR.LifeГЛАС.RUПодробнее о событииDWN: Катар поставляет газ Италии вместо Германии после визита министра ХабекаLenta.ru19:12DWN: Италия получает газ из Катара вместо ГерманииФАН18:11DWN: из-за провала Хабека газ Катара вместо Германии получает ИталияВ Татарстаневчера в 16:07DWN: провал Хабека позволил Италии получить газ из Катара вместо ГерманииНародные новости17:12DWN: провал Хабека привел к тому, что Катар поставляет газ Италии вместо ГерманииГазета.Ru17:45DWN: провал Хабека привел к тому, что Катар поставляет газ Италии вместо ГерманииГЛАС.RUвчера в 15:54DWN: из-за провала Хабека природный газ Катара вместо Германии получает ИталияNVLвчера в 15:02Показать ещёОценить116Поделиться