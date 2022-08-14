Будьте в Плюсе

DWN: попытка Германии закупить газ у Катара вместо топлива из России обернулась провалом

Как отмечает издание, с начала переговоров прошло уже несколько месяцев, однако поставки сжиженного природного газа (СПГ) в немецкие терминалы так и не начались.
Lenta.ru
В то время как Хабек получил в Катаре отпор, итальянская энергетическая компания Eni добилась большего успеха, сообщается в статье.
РИА Новости
Компания заявила о прогрессе в своих усилиях по замене примерно 20 млрд куб. метров природного газа, которые РФ поставляет в Италию каждый год.
NVL
В отличие от Германии, итальянская сторона работает с Катаром дольше и остается крупнейшим импортером катарского СПГ.
Народные новости

Подробнее о событии

DWN: Катар поставляет газ Италии вместо Германии после визита министра Хабека
Lenta.ru19:12
DWN: Италия получает газ из Катара вместо Германии
ФАН18:11
DWN: из-за провала Хабека газ Катара вместо Германии получает Италия
В Татарстаневчера в 16:07
DWN: провал Хабека позволил Италии получить газ из Катара вместо Германии
Народные новости17:12
DWN: провал Хабека привел к тому, что Катар поставляет газ Италии вместо Германии
Газета.Ru17:45
DWN: провал Хабека привел к тому, что Катар поставляет газ Италии вместо Германии
ГЛАС.RUвчера в 15:54
DWN: из-за провала Хабека природный газ Катара вместо Германии получает Италия
NVLвчера в 15:02

Интересное

Цыганов объяснил отказ Минкультуры финансировать фильм «Воланд»

Евгений Цыганов рассказал о причине, по которой Минкультуры отказалось финансировать киноленту «Воланд».
Актуальные Новостивчера в 01:09

Новый бюджетный кроссовер МАЗ Витим 2022-2023 года показали на первых фоторендерах

Новый кроссовер МАЗ Витим 2022-2023 года представили на первых фото в Сети.
Tver-portal.ru20:10

Разработан новый фермент для переработки пластика

Ферменты могут быть использованы для расщепления определенных компонентов пластика и, возможно, будут более экономичными и энергоэффективными, чем другие способы расщепления или переработки пластика.
13 Новостейвчера в 07:20

«Военкоры Русской Весны»: экс-глава МО ДНР Стрелков задержан при попытке попасть на фронт

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем.
Lenta.ruвчера в 14:55

Экономист Завьялов предупредил россиян о росте осенью цен на молоко, яйца и колбасу

Продукты в России, как и во многих других странах, традиционно дорожают осенью.
РИА Новости19:17

В результате стрельбы недалеко от Стены Плача пострадали семь человек

Семь человек получили ранения в субботу в результате стрельбы неподалеку от Стены Плача в Израиле.
ТАСС19:25

Автор портретов Кадырова раскрыла боль главы Чечни и рассказала, почему у него текли слезы

Художница из Донбасса Татьяна Пономаренко-Левараш рассказала о своей работе по написанию портрета главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
NVL17:04

Власти Италии предлагают россиянам около 920 тысяч рублей за переезд на Сардинию

Порядка 920 тысяч рублей могут получить россияне, которые решатся переехать на солнечный итальянский остров Сардиния.
ФАНвчера в 06:47

Экс-госсекретарь Киссинджер предупредил, что США стоят на грани войны с Россией и КНР

Экс-госсекретарь США отметил, что "все, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".
РИА Новости18:23

Информация об интернет-платформе Steam в Туркменистане оказалась фейком

Кто-то вызвал ажиотаж, что интернет-платформа Steam не работает в Туркменистане.
Centralasia.news12 августа в 02:53