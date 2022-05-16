Будьте в Плюсе

DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и достигли 4,4 миллиарда евро

Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт.
РИА Новости
Причина — в росте цен на сырьё, в частности на нефть и природный газ.
Life.ru
В целом торговый дефицит — то есть разница между объемами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.
РИА Новости
В мае министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Импорт Германии из России вырос на 77,7% из-за роста цен на сырье
Коммерсантъ21:56
DWN: Расходы Германии на российские товары увеличились, несмотря на сокращение торговли
Российская газета20:30
DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и составили 4,4 млрд евро
Lenta.ru19:32
DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и достигли 4,4 миллиарда евро
РИА Новости21:10
DWN: расходы Германии на импорт российских товаров в марте выросли на 77,7%
RT на русском20:06
Расходы Германии на российские товары выросли почти в два раза
РЕН ТВ19:43
DWN: ФРГ приходится закупать товары у РФ по невыгодным условиям
URA.Ru20:12

Интересное

Румыния, Азербайджан и Грузия обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок

Делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного песенного конкурса "Евровидение" в подмене оценок.
РИА Новости21:53

Bloomberg: ФРГ откажется от нефти из России до конца года вне зависимости от санкций ЕС

Германия намерена до конца 2022 года прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки российского топлива в рамках очередного пакета санкций.
РБК22:02

Great Wall запатентовал в РФ еще не представленный в КНР кроссовер Haval Moster Coupe

Китайский Great Wall запатентовал в России дизайн очередной своей новинки – купеобразного кроссовера Monster Coupe.
Автоновости дня13 мая в 12:38

Специалист центра погоды «Фобос» Тишковец спрогнозировал в России умеренно теплое лето

В этом году в европейской части России ожидается «умеренно теплое» лето.
Lenta.ru20:56

Politico: в США развивается «энергетический кошмар» из-за роста цен на газ

Американские власти боролись с высокой стоимостью бензина в США, однако столкнулись с «энергетическим кошмаром» на фоне роста цен на газ внутри страны.
REGNUM21:47

Бывший замминистра обороны Польши предложил «демилитаризировать Калининград»

Бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО придётся думать о «демилитаризации Калининградской области».
RT на русскомвчера в 14:14

Новый кроссовер УРАЛ-4320 2022-2023 года показали на фоторендерах

Новый Урал-4320 в кузове кроссовер показали на фоторендерах.
Tver-portal.ruвчера в 08:30

В Центробанке предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом дефицита наличных

Уваров сообщил, что под этим предлогом мошенники предлагают перевести деньги на специальный счёт, с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства, и для этого запрашивают данные банковской карты клиента.
RT на русском18:50

Марсоход Curiosity сфотографировал скалу, похожую на дверной проем

Камера Mastcam-Z, установленная на борту марсохода NASA Curiosity, запечатлела на марсианском склоне Фронтон Гринхью объект, напоминающий идеально вырезанный дверной проем, сообщило издание ScienceAlert.
Ямал-Медиа14 мая в 04:22