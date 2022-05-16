РИА НовостиDWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и достигли 4,4 миллиарда евроГермания, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт.РИА НовостиПричина — в росте цен на сырьё, в частности на нефть и природный газ.Life.ruВ целом торговый дефицит — то есть разница между объемами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.РИА НовостиВ мае министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuТелеканал 360°Национальная служба новостейПолитРоссияВечерняя МоскваРЕН ТВПервое Студенческое агентствоРБКREGNUMФАНПодробнее о событииИмпорт Германии из России вырос на 77,7% из-за роста цен на сырьеКоммерсантъ21:56DWN: Расходы Германии на российские товары увеличились, несмотря на сокращение торговлиРоссийская газета20:30DWN: расходы ФРГ на российские товары, несмотря на сокращение торговли, выросли на 77,7%Известия19:52DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и достигли 4,4 миллиарда евроРИА Новости21:10DWN: расходы Германии на импорт российских товаров в марте выросли на 77,7%RT на русском20:06DWN: ФРГ приходится закупать товары у РФ по невыгодным условиямURA.Ru20:12DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и составили 4,4 млрд евроLenta.ru19:32Показать ещёОценить326Поделиться