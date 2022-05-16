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DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и достигли 4,4 миллиарда евро

Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт.
РИА Новости
Причина — в росте цен на сырьё, в частности на нефть и природный газ.
Life.ru
В целом торговый дефицит — то есть разница между объемами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.
РИА Новости
В мае министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Импорт Германии из России вырос на 77,7% из-за роста цен на сырье
Коммерсантъ21:56
DWN: Расходы Германии на российские товары увеличились, несмотря на сокращение торговли
Российская газета20:30
DWN: расходы ФРГ на российские товары, несмотря на сокращение торговли, выросли на 77,7%
Известия19:52
DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и достигли 4,4 миллиарда евро
РИА Новости21:10
DWN: расходы Германии на импорт российских товаров в марте выросли на 77,7%
RT на русском20:06
DWN: ФРГ приходится закупать товары у РФ по невыгодным условиям
URA.Ru20:12
DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и составили 4,4 млрд евро
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