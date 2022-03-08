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DWN: санкции Евросоюза против России могут привести к падению системы евро

В Deutsche Wirtschafts Nachrichten
 вышла статья, в которой введение санкций объясняется заблуждением западных стран относительно экономического уровня России.
ИА SM-News
"Российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%", — отметили в Goldmoney Holding.
РИА Новости
Через восемь лет стоимость золота в долларах выросла на 60%, в евро — на 73%.
ПРАЙМ
"Если цены на газ и нефть продолжат расти, системе центральных банков Еврозоны, возможно, придется спасать европейские банки", — допустил эксперт.
РИА Новости

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