"Российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%", — отметили в Goldmoney Holding.
Группу из девяти человек, в составе которой, предположительно, были сын и внук известной советской и молдавской певицы Софии Ротару, задержала при попытке сбежать с Украины в Молдавию украинская погранслужба.
Правительство России в понедельник утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли страны Западных Балкан Северная Македония, Черногория и Албания, а также в составе ЕС — Словения и Хорватия.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из Российской Федерации, этот вопрос обсуждался в ходе контактов с лидерами стран ЕС 7 марта.