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DWN: санкции Евросоюза против России могут привести к падению системы евро

"Российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%", — отметили в Goldmoney Holding.
РИА Новости
Спустя восемь лет стоимость золота в долларах и евро выросла на 60% и 73% соответственно, что, по мнению аналитика, продемонстрировало эффективность решений Центрального банка России.
РИА Новости
"Если цены на газ и нефть продолжат расти, системе центральных банков Еврозоны, возможно, придется спасать европейские банки", — допустил эксперт.
РИА Новости
Эксперты отмечают стабильность российской экономики, которая позволяет ей противостоять санкционным действиям Запада.
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DWN: санкции против России могут привести к падению евро
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DWN: санкции Евросоюза против России грозят обратным ударом
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DWN: санкции Евросоюза против России могут привести к падению системы евро
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