"Российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%", — отметили в Goldmoney Holding.
На границе Украины и Молдавии задержали девять человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, в их числе были сын и внук певицы Софии Ротару, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.
Правительство РФ в понедельник утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли страны Западных Балкан Северная Македония, Черногория и Албания, а также в составе ЕС - Словения и Хорватия.