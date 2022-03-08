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DWN: санкции Евросоюза против России могут привести к падению системы евро

"Российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%", — отметили в Goldmoney Holding.
РИА Новости
Спустя восемь лет стоимость золота в долларах и евро выросла на 60% и 73% соответственно, что, по мнению аналитика, продемонстрировало эффективность решений Центрального банка России.
РИА Новости
"Если цены на газ и нефть продолжат расти, системе центральных банков Еврозоны, возможно, придется спасать европейские банки", — допустил эксперт.
РИА Новости
В Goldmoney Holding считают, что антироссийские санкции могут оказать обратный эффект, который спровоцирует падение системы евро, в то время как заморозка активов РФ может негативно отразиться на банках Европы.
Газета.Ru

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