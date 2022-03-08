"Российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%", — отметили в Goldmoney Holding.
В Goldmoney Holding считают, что антироссийские санкции могут оказать обратный эффект, который спровоцирует падение системы евро, в то время как заморозка активов РФ может негативно отразиться на банках Европы.
Группу из девяти человек, в составе которой, предположительно, были сын и внук известной советской и молдавской певицы Софии Ротару, задержала при попытке сбежать с Украины в Молдавию украинская погранслужба.
«США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними»,— призвал Чжао Лицзянь (цитата по ТАСС).