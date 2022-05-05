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DWN: санкционное давление на Россию приведет к крушению западной финансовой системы

В последнее время Соединенные Штаты все чаще используют доллар в качестве оружия для экономического давления на другие государства, что в перспективе грозит Вашингтону проблемами, написал экономист Марк Фридрих для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Комсомольская правда
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву.
РИА Новости
Кризисная ситуация на Украине расколола мир на две части - США с союзниками пытаются оказывать санкционное давление на Россию, а КНР, Индия и некоторые другие страны, в том числе, ближневосточного региона, не поддерживают ограничения, отметил Марк Фридрих.
Комсомольская правда
Китай, Индия и Россия уже давно перешли на торговлю в национальных валютах.
Pravda.Ru

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DWN: Политика США грозит крушением экономики Запада
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Экономист Фридрих: Чем чаще США используют доллар как меч, тем тупее он будет
Российская газета07:13
DWN: санкционное давление на Россию приведет к крушению западной финансовой системы
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