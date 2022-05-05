В последнее время Соединенные Штаты все чаще используют доллар в качестве оружия для экономического давления на другие государства, что в перспективе грозит Вашингтону проблемами, написал экономист Марк Фридрих для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Кризисная ситуация на Украине расколола мир на две части - США с союзниками пытаются оказывать санкционное давление на Россию, а КНР, Индия и некоторые другие страны, в том числе, ближневосточного региона, не поддерживают ограничения, отметил Марк Фридрих.
Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Расширение Великобританией санкционного списка поставило под удар российские процессоры «Байкал», так как они рискуют остаться без производственной лицензии на архитектуру процессоров британской компании ARM, пишет «Коммерсантъ».