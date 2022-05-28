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DWN заявил, что без российских удобрений ФРГ не избежать проблем с урожаем

Немецкие фермеры сталкиваются с серьезными проблемами на полях из-за нехватки минеральных удобрений из России и Белоруссии.
Lenta.ru
Исчезновение с рынка азотных удобрений из России вызвало снижение урожайности зерновых.
Народные новости
"Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур", — говорится в публикации.
РИА Новости
В среднем за последние годы, по информации Немецкого крестьянского союза, в Германии собирали примерно по 40-47 миллионов тонн зерна.
РИА Новости

Подробнее о событии

Немецкие фермеры прогнозируют снижение урожайности из-за антироссийских санкций
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DWN заявил, что без российских удобрений ФРГ не избежать проблем с урожаем
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