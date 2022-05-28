РИА НовостиDWN заявил, что без российских удобрений Германии не избежать проблем с урожаемНемецкие фермеры предупредили о возможных трудностях и росте цен из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.РИА Новости"Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур" — говорится в публикации.РИА НовостиВ среднем за последние годы, по информации Немецкого крестьянского союза, в Германии собирали примерно по 40-47 миллионов тонн зерна.РИА НовостиSüddeutsche Zeitung отмечает, что среди рядовых фермеров в ФРГ существует страх перед газовым эмбарго, которое придумали ввести в отношении России чиновники в Брюсселе.Новые ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииDWN: Германии грозят серьезные проблемы с урожаем из-за антироссийских санкцийНародные новости07:42DWN заявил, что без российских удобрений Германии не избежать проблем с урожаемРИА Новости06:58Показать все источникиОценить73Поделиться