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DWN заявил, что без российских удобрений Германии не избежать проблем с урожаем

Немецкие фермеры предупредили о возможных трудностях и росте цен из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
РИА Новости
"Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур" — говорится в публикации.
РИА Новости
В среднем за последние годы, по информации Немецкого крестьянского союза, в Германии собирали примерно по 40-47 миллионов тонн зерна.
РИА Новости
Süddeutsche Zeitung отмечает, что среди рядовых фермеров в ФРГ существует страх перед газовым эмбарго, которое придумали ввести в отношении России чиновники в Брюсселе.
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DWN: Германии грозят серьезные проблемы с урожаем из-за антироссийских санкций
Народные новости07:42
DWN заявил, что без российских удобрений Германии не избежать проблем с урожаем
РИА Новости06:58
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