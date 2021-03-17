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Вести.Ru

Дачи в России подорожали из-за пандемии

По данным исследования, с марта прошлого года рост цен на дачи произошел в 78 российских регионах. Средняя цена дачи в России составляет 1,9 млн. рублей. Самый большой рост цен на дачи с марта 2020 года произошел в Вологодской области – на 27,8%.В источнике
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С чего всё началось

Аналитики зафиксировали рост цен на дачи

Дачи в России подорожали в большинстве регионов страны, рост цен с марта 2020 года в среднем составил 11,5%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 04:05

Подробнее о событии

В России подорожали дачи

Lenta.ru02:36

Дачи в России подорожали из-за пандемии

Вести.Ruвчера в 07:59

Аналитики зафиксировали рост цен на дачи

ТАССвчера в 04:05

Россиян предупредили подорожании дач на фоне пандемии

SM Newsвчера в 05:55

В России дачи подорожали на 11,5%

Рамблервчера в 05:34

Россиян предупредили о резком росте цен на дачи

ГЛАС.RUвчера в 05:12

Стоимость дач растет почти во всех регионах России

БН.рувчера в 06:30

Под Минском дачи покупают за $6 - 10 тысяч, а месяц аренды – от $350: какое бюджетное загородное жилье на лето пользуется спросом

КП - Беларусь03:18
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Кадыров прокомментировал реакцию Пескова на жалобу чеченского спецназа Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал реакцию официального представителя Кремля Дмитрия Пескова на жалобу чеченского спецназа президенту России Владимиру Путину из-за публикаций о массовых расправах в республике.
Lenta.ru14:43

Блинкен потребовал прекратить работу над «Северным потоком — 2»

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток — 2», рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом», — приводит РИА Новости заявление Блинкена.
RT на русском14:42

Боррель призвал ЕС выполнять пять принципов в отношениях с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что странам Евросоюза в отношениях с Россией нужно придерживаться реализации пяти общеевропейских принципов.
RT на русском14:28