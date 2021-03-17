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Радио Business FM Челябинск
Радио Business FM Челябинск

Дачи в Челябинской области подорожали на 17%

В марте 2020 года загородные дома в Челябинской области стоили на 16,7% дешевле, чем сейчас. Согласно исследованию, покупка загородной недвижимости южноуральцам в среднем обходится в 1,5 млн рублей. Среди регионов страны Челябинская область 44-ая по средней цене на загородный дом.В источнике
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С чего всё началось

Аналитики зафиксировали рост цен на дачи

Дачи в России подорожали в большинстве регионов страны, рост цен с марта 2020 года в среднем составил 11,5%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 04:05

Подробнее о событии

В России подорожали дачи

Lenta.ru02:36

В России дачи подорожали на 11,5%

Рамблервчера в 05:34

Стоимость дач растет почти во всех регионах России

БН.рувчера в 06:30

Россиян предупредили подорожании дач на фоне пандемии

SM Newsвчера в 05:55

Дачи в России подорожали из-за пандемии

Вести.Ruвчера в 07:59

Россиян предупредили о резком росте цен на дачи

ГЛАС.RUвчера в 05:12

Аналитики зафиксировали рост цен на дачи

ТАССвчера в 04:05

Под Минском дачи покупают за $6 - 10 тысяч, а месяц аренды – от $350: какое бюджетное загородное жилье на лето пользуется спросом

КП - Беларусь03:18
Интересное

Британский регулятор опроверг образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca

Экспертиза не подтвердила информацию о том, что вакцина от коронавируса, созданная международной компанией AstraZeneca, приводит к образованию тромбов, говорится в отчете Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании.
Ведомости10:38

АФК «Система» заинтересована в развитии тюменских термальных курортов

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с Акционерной финансовой корпорацией «Система» о совместной реализации инвестпроектов в сферах телекоммуникации и информационных технологий, развития туриндустрии, жилищного строительства, переработки леса и медицинских услуг.
REGNUMвчера в 13:08

Путин пожелал Байдену здоровья в ответ на его обвинения

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя в четверг, 18 марта, ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена во вмешательстве в выборы в США, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую дразнилку.
Известия07:36