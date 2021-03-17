В марте 2020 года загородные дома в Челябинской области стоили на 16,7% дешевле, чем сейчас. Согласно исследованию, покупка загородной недвижимости южноуральцам в среднем обходится в 1,5 млн рублей. Среди регионов страны Челябинская область 44-ая по средней цене на загородный дом.

С чего всё началось Аналитики зафиксировали рост цен на дачи Дачи в России подорожали в большинстве регионов страны, рост цен с марта 2020 года в среднем составил 11,5%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС. ТАСС вчера в 04:05