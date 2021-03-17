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Вести.Ru
Вести.Ru

Дачи в России подорожали из-за пандемии

По данным исследования, с марта прошлого года рост цен на дачи произошел в 78 российских регионах. Средняя цена дачи в России составляет 1,9 млн. рублей. Самый большой рост цен на дачи с марта 2020 года произошел в Вологодской области – на 27,8%.В источнике
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С чего всё началось

Аналитики зафиксировали рост цен на дачи

Дачи в России подорожали в большинстве регионов страны, рост цен с марта 2020 года в среднем составил 11,5%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 04:05

Подробнее о событии

В России подорожали дачи

Lenta.ru02:36

Аналитики зафиксировали рост цен на дачи

ТАССвчера в 04:05

Стоимость дач растет почти во всех регионах России

БН.рувчера в 06:30

Россиян предупредили подорожании дач на фоне пандемии

SM Newsвчера в 05:55

В России дачи подорожали на 11,5%

Рамблервчера в 05:34

Россиян предупредили о резком росте цен на дачи

ГЛАС.RUвчера в 05:12

Дачи в России подорожали из-за пандемии

Вести.Ruвчера в 07:59

Под Минском дачи покупают за $6 - 10 тысяч, а месяц аренды – от $350: какое бюджетное загородное жилье на лето пользуется спросом

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Известия10:25

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Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.
Ведомости10:44