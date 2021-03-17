По данным исследования, с марта прошлого года рост цен на дачи произошел в 78 российских регионах. Средняя цена дачи в России составляет 1,9 млн. рублей. Самый большой рост цен на дачи с марта 2020 года произошел в Вологодской области – на 27,8%.

С чего всё началось Аналитики зафиксировали рост цен на дачи Дачи в России подорожали в большинстве регионов страны, рост цен с марта 2020 года в среднем составил 11,5%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС. ТАСС вчера в 04:05