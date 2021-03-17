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Вести.Ru
Вести.Ru

Дачи в России подорожали из-за пандемии

По данным исследования, с марта прошлого года рост цен на дачи произошел в 78 российских регионах. Средняя цена дачи в России составляет 1,9 млн. рублей. Самый большой рост цен на дачи с марта 2020 года произошел в Вологодской области – на 27,8%.В источнике
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С чего всё началось

Аналитики зафиксировали рост цен на дачи

Дачи в России подорожали в большинстве регионов страны, рост цен с марта 2020 года в среднем составил 11,5%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 04:05

Подробнее о событии

В России дачи подорожали на 11,5%

Рамблервчера в 05:34

Дачи в России подорожали из-за пандемии

Вести.Ruвчера в 07:59

Стоимость дач растет почти во всех регионах России

БН.рувчера в 06:30

Россиян предупредили подорожании дач на фоне пандемии

SM Newsвчера в 05:55

В России подорожали дачи

Lenta.ru02:36

Россиян предупредили о резком росте цен на дачи

ГЛАС.RUвчера в 05:12

Аналитики зафиксировали рост цен на дачи

ТАССвчера в 04:05

Под Минском дачи покупают за $6 - 10 тысяч, а месяц аренды – от $350: какое бюджетное загородное жилье на лето пользуется спросом

КП - Беларусь03:18
Интересное

Ивановский омбудсмен отреагировала на видео, где мать бьет маленькую дочь

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области взяла на контроль развитие ситуации с жестким обращением матери с маленькой дочкой в Кинешме, сообщает в четверг аппарат омбудсмена.
РИА Новости09:42

Александру Большунову купили тредбан за государственные деньги

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сообщил, что тредбан, который желал приобрести российский лыжник Александр Большунов, уже куплен за счёт государства.
Чемпионат13:06