Аналитик Келлер из США рассказал, почему гиперзвуковые ракеты ВС России тревожат Пентагон

Ранее в США произошел неприятный инцидент на тестировании гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования, после чего Келлер сообщил в одной из своих статей о том, что Россия владеет гиперзвуковым оружием уже на протяжении нескольких лет, пишет онлайн-журнал "ПолитРоссия".