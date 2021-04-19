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Экономика
Российская газета

Дачники получат право на новую льготу

Россияне смогут частично компенсировать строительство дома на садовом участке.
Российская газета
Как следует из сообщения, претендовать на новую льготу могут только хозяева дачных участков, на которых размещены жилые дома.
Lenta.ru
Затраты на строительство дома дачник вправе указать в составе имущественного вычета по НДФЛ.
Lenta.ru
Налоговая льгота составит 13% от потраченной суммы, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей.
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ПРАЙМ
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Российским дачникам стала доступная новая льгота

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Хозяева садовых участков смогут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Министерства финансов Российской Федерации.
ПРАЙМвчера в 02:17

Подробнее о событии

Дачники получат право на новую льготу

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