Дачники получат право на новую льготу
Россияне смогут частично компенсировать строительство дома на садовом участке. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на письмо Минфина. Дачники смогут указать расходы на постройку дома в составе имущественного вычета по НДФЛ.В источнике
С чего всё началось
Российским дачникам стала доступная новая льгота
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Хозяева садовых участков смогут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Министерства финансов Российской Федерации.
ПРАЙМвчера в 02:17