Россияне смогут частично компенсировать строительство дома на садовом участке. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на письмо Минфина. Дачники смогут указать расходы на постройку дома в составе имущественного вычета по НДФЛ.

С чего всё началось Российским дачникам стала доступная новая льгота МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Хозяева садовых участков смогут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Министерства финансов Российской Федерации. ПРАЙМ вчера в 02:17