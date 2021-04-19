Дачники смогут указать расходы на постройку дома в составе имущественного вычета по НДФЛ. Вернуть можно будет 13 процентов от общей суммы затрат, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей. Таким образом, максимальная сумма для возврата составит 260 тысяч рублей.

С чего всё началось Российским дачникам стала доступная новая льгота МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Хозяева садовых участков смогут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Министерства финансов Российской Федерации. ПРАЙМ вчера в 02:17