Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета

Дачники получат право на новую льготу

Дачники смогут указать расходы на постройку дома в составе имущественного вычета по НДФЛ. Вернуть можно будет 13 процентов от общей суммы затрат, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей. Таким образом, максимальная сумма для возврата составит 260 тысяч рублей.В источнике
Петрозаводск говорит
ГЛАС.RU
Konkurent.ru
МИР 24
Центральная Служба Новостей
Оka.fm
SM News
ФедералПресс
Все о Твери и Тверской области
Народные новости
Lenta.ru
Экономика сегодня
Первый Севастопольский
ТОП Тверь
Парламентская газета
Московский Комсомолец
UfaTime.ru
Руна
Daily
ФАН
АБН
Ruposters.ru
Профиль
ПРАЙМ
БИЗНЕС Online
Афанасий-бизнес
Соловей.Инфо
IrkutskMedia
FBM.ru
Tomsk.Ru
С чего всё началось

Российским дачникам стала доступная новая льгота

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Хозяева садовых участков смогут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Министерства финансов Российской Федерации.
ПРАЙМвчера в 02:17

Подробнее о событии

Дачники получат право на новую льготу

Российская газета03:54

Дачникам в России предоставят новую льготу

ГЛАС.RU17 апреля в 06:30

Владельцам дач в России станет доступна новая льгота

Центральная Служба Новостей17 апреля в 09:24

Миллионы российских дачников получили право на денежную льготу

Народные новости17 апреля в 07:06

Дачники России получат право на новую льготу

Московский Комсомолец02:30

Дачникам в России станет доступна новая льгота

ФАН17 апреля в 05:07

Российским дачникам рассказали о новой льготе

Экономика сегодня17 апреля в 04:48
Интересное

Томский холдинг «Сибагро» купил ряд активов белгородского «Промагро»

Томский агропромышленный холдинг "Сибагро" (до ребрендинга "Сибирская аграрная группа") приобрела ряд предприятий компании "Промагро" в Белгородской области и теперь рассчитывает выйти на продовольственный рынок центральной России, сообщается в понедельник на сайте томского холдинга.
РИА Томск03:42

В Шанхае показали новый Hyundai Tucson L

Корейская компания Hyundai официально представила пятое поколение кроссовера Hyundai Tucson L. Помимо обновленного дизайна, бренд сосредоточился на технической части и следующее поколение кроссовера теперь базируется на недавно разработанной платформе i-GMP.
32CARS.ru02:09

Объем инвестиций в донское предприятие «Градиент» в 2020 году превысил 181 млн рублей

С начала года темп роста объема отгруженной продукции донского предприятия ВНИИ «Градиент» увеличился в 6,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Правительство Ростовской области02:37