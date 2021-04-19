Новую льготу получат миллионы российских дачников как частичную компенсацию стоимости строительства домов на своей земле. Претендовать на выплату в размере до 260 тыс. рублей могут только хозяева дачных участков, на которых стоят жилые дома, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Прайм».

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С чего всё началось Налоговый вычет, который доступен российским дачникам Хозяева садовых участков могут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Министерства финансов Российской Федерации. ПРАЙМ 10:14