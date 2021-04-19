Дачники в РФ получат право на новую льготу до 260 тыс. рублей
Новую льготу получат миллионы российских дачников как частичную компенсацию стоимости строительства домов на своей земле. Претендовать на выплату в размере до 260 тыс. рублей могут только хозяева дачных участков, на которых стоят жилые дома, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Прайм».В источнике
С чего всё началось
Налоговый вычет, который доступен российским дачникам
Хозяева садовых участков могут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Министерства финансов Российской Федерации.
ПРАЙМ10:14