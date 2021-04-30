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Дачников предупредили о подорожании садового инвентаря

Аналитики сравнили средние чеки и данные о продаже садового инвентаря за период с 1 по 25 апреля 2019-2021 года по всей стране. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.В источнике

С чего всё началось

Дачников предупредили о подорожании садового инвентаря

Садовый инвентарь в РФ в апреле за год подорожал почти на четверть, спрос на него возвращается к допандемийным уровням, про пикник на природе россияне тоже не забывают, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" - проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
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