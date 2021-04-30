Дачников предупредили о подорожании садового инвентаря
Аналитики сравнили средние чеки и данные о продаже садового инвентаря за период с 1 по 25 апреля 2019-2021 года по всей стране. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Дачников предупредили о подорожании садового инвентаря
Садовый инвентарь в РФ в апреле за год подорожал почти на четверть, спрос на него возвращается к допандемийным уровням, про пикник на природе россияне тоже не забывают, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" - проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
РИА Новости22:19