Недвижимость
Московский КомсомолецДачный ажиотаж закончился: цены рухнули
Похоже, что многие москвичи не почувствовали особых неудобств в коронавирусный карантин. Как только, так сразу они сняли в долгосрочную аренду домики в деревне и жили (в самоизоляции на природе) припеваючи. Но все хорошее рано или поздно заканчивается.
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Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Политика
В США рассказали о «последнем подарке» Трампа Кремлю
Американский аналитик Ник Робертсон заявил, что решение о выводе трети войск США из Германии может быть "последним подарком" президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кремлю.
Газета.Ru 08:11
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
Религия
Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве
Газета.Ru 08:33
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
Происшествия
Четыре человека пострадали в ходе беспорядков в тюрьме в США
Четыре человека пострадали в результате беспорядков в тюрьме в городе Уэйкросс (США, штат Джорджия).
Известия 06:24
Путешествия
Турецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.
REGNUM 02:24
Общество
В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа
В Московской области отменили помещение в обсерваторы для граждан, прибывших на территорию России из других стран.
RT на русском 07:56
Происшествия
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
В автоаварии в Волгоградской области погибли четыре человека, а также сильно пострадал маленький ребенок.
Российская газета 08:24
Происшествия
На Кубани после взрыва на АЗС задержан индивидуальный предприниматель
После взрыва на АЗС в Динском районе с шестью пострадавшими задержан 54-летний индивидуальный предприниматель.
АиФ Краснодар 05:04
Единоборства
Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru 01:32
Армия и оружие
Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29
Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело вчера в 05:20
Футбол
Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Ведомости 06:04
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
Происшествия
Фура и легковушка загорелись после ДТП в Ленинградской области
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, ДТП произошло в воскресенье около 12:44 на 44-м километре автодороги "Кола".
ТАСС 08:07
Политика
СМИ узнали о переносе послания Лукашенко к нации в преддверии выборов
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к нации, которое было запланировано на 3 августа во Дворце Республики, может быть перенесено.
РБК 08:37
Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса вчера в 13:07
Авто
С начала года в России на 17% упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых машин на российском авторынке за первые шесть месяцев 2020 года упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ИА Красная Весна 07:25
Наука
Цифровой двойник гироскопа с удаленным доступом создали в Сибири
Эксперты НГТУ (Новосибирск) сумели создать цифровое устройство, способное выполнять те же функции, что и обычный гироскоп.
Discover24 04:54
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.
РИА Новости вчера в 01:18
Шоу-бизнес
Шон Пенн тайно женился на молодой актрисе Лейле Джордж
Сообщения о тайном бракосочетании пары с фотографией 28-летней актрисы в подвенечном платье появились в Сети.
Дни24 04:05
Общество
Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства
Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство.
Lenta.ru 07:15