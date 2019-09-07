Российский тайский боксер и боец ММА Вячеслав Дацик, по прозвищу «Рыжий Тарзан», поделился прогнозом и ставкой на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на UFC 242. Видео опубликовано на канале True Gym в YouTube. Этот поединок пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби.

Политика Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.

Авто Составлен ТОП-5 наиболее распространённых проблем с автомобилем В большинстве случаев индикатор сигнализирует о залитом в бак топливе низкого качества, но есть вероятность и более серьёзных проблем.

Гаджеты Карту Apple Card превратили в нож для овощей Карту Apple Card превратили в нож для овощей: автор YouTube-канала Mirkojax ASMR заточил титановую карту и нарезал сельдерей.

Происшествия В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.

Общество На курорте Сочи выпал первый снег На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».

Политика В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки Типография в Севастополе за день до выборов в законодательное собрание перепечатала более 220 тысяч избирательных бюллетеней из-за технического сбоя, приводившего к тому, что бюллетени не принимались комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2017 года изготовления, сказал на пресс-конференции в Севастополе глава избиркома региона Сергей Даниленко.

Политика Кремль прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной В Кремле подтвердили взаимное освобождение граждан России и Украины. Об этом в субботу, 7 сентября, передает РИА Новости.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Гаджеты Бюджетный смартфон Redmi 8 уже сертифицирован в Китае Изначально были предположения, что модель начального уровня Redmi 8 выйдет одновременно со смартфонами, стоящими на ступень выше, — Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Происшествия Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.

Футбол Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня» Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.

Футбол Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.

Армия и оружие На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.

Политика В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии В социальных сетях обсуждают скупку голосов избирателей в Бурятии под видом сбора подписей за Байкал.

Футбол Фоден ответил на критику Гвардиолы Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на критику со стороны главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который считает, что он ещё недостаточно хорош, чтобы регулярно появляться на поле в основном составе.

Политика В России стартовал единый день голосования В России начался единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах.