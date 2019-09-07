Единоборства
ЧемпионатДацик дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
Российский тайский боксер и боец ММА Вячеслав Дацик, по прозвищу «Рыжий Тарзан», поделился прогнозом и ставкой на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на UFC 242. Видео опубликовано на канале True Gym в YouTube. Этот поединок пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби.
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Газета.Ru вчера в 13:51
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Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
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Президенты России и Молдавии обсудят вопрос поставок российского газа
Вопрос поставок российского газа в Молдавию обсудят глава республики Игорь Додон и президент России Владимир Путин.
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Самолет с горящим мотором совершил аварийную посадку на Мальдивах
РИА Новости вчера в 11:58
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Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
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РИА Новости 00:19
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В минувшую субботу на Мясницкой улице в российской столице открылась первая пироговая лавка, владельцем которой является знаменитый певец Григорий Лепс.
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Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском вчера в 16:40
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Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
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Галкин и Лазарев посоветовали бедняге-Гагариной выпить
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На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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RT на русском 06 сентября в 07:30
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News.ru вчера в 08:33
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