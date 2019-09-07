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ЧемпионатЧемпионатДацик дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье

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Российский тайский боксер и боец ММА Вячеслав Дацик, по прозвищу «Рыжий Тарзан», поделился прогнозом и ставкой на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на UFC 242. Видео опубликовано на канале True Gym в YouTube. Этот поединок пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби.
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Хабиб — Порье: прогноз Александра Вишневского на бой 7 сентября в Абу-Даби

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Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Прогноз Александра Шлеменко

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