Единоборства
ЧемпионатДацик дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
Российский тайский боксер и боец ММА Вячеслав Дацик, по прозвищу «Рыжий Тарзан», поделился прогнозом и ставкой на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на UFC 242. Видео опубликовано на канале True Gym в YouTube. Этот поединок пройдет 7 сентября, в субботу, в Абу-Даби.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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