Происшествия

Газета.RuГазета.RuДацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик был задержан при попытке незаконного пересечения границы. 38-летний спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области.
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с чего всё началось

Дацик задержан за переход госграницы. Он снова плыл на лодке, но не в Норвегию, а в Эстонию

Задержанного привезли из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников после попытки перехода российско-эстонской границы. По данным нашего издания, в ночь на минувшее воскресенье в районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву.
47 новостей06:34

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Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

Интерфакс07:47

Источник: Дацик задержан за попытку незаконно пересечь границу РФ и Эстонии на лодке

ТАСС09:14

Жена Дацика: «Вячеслав не собирался пересекать границу. Он был в домашних тапочках»

Спорт-Экспресс08:43

Жена Дацика попыталась отогнать журналистов от суда неприличным жестом

РЕН ТВ11:10

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REGNUM07:30

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Фонтанка.Ру07:14

Дацик задержан за переход госграницы. Он снова плыл на лодке, но не в Норвегию, а в Эстонию

47 новостей06:34
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Происшествия

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В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
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Во время интервью спортсмен показал распечатку многомиллионного предложения от китайского клуба.
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