Происшествия
Вести.RuДацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
Супруга Рыжего Тарзана Виктория рассказала журналистам, что знакомый ее мужа попросил его помочь срочно перебраться через границу, и Вячеслав согласился ему помочь. Дацик, который в прошлом был участником боев без правил в супертяжелом весе, хорошо известен правоохранителям.
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с чего всё началось
Задержанного привезли из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников после попытки перехода российско-эстонской границы. По данным нашего издания, в ночь на минувшее воскресенье в районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву.47 новостей06:34
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Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Футбол
В РФС ввели запрет на критику действий арбитров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что введение запрета на публичную критику судейства стало необходимой мерой.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Экономика
FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы
Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Общество
Украинцы не поддержали идею о переносе Рождества на 25 декабря
Социологи провели свой опрос с 5 по 8 декабря. В нем приняли участие две тысячи жителей Украины. Рождество 25 декабря отмечают католики.
Энергетика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном
Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Армия и оружие
Первый полк «Авангарда» заступит на боевое дежурство на этой неделе
Первый ракетный полк с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" заступит на боевое дежурство на этой неделе.
Армия и оружие
Путин назвал ключевые задачи для армии на 2020 год
Президент Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Министерства обороны рассказал о ключевых задачах, которые стоят перед российской армией в 2020 году.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии
Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 30-летний IT-специалист не признал свою вину.
Армия и оружие
Ракетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы
В порт Одессы утром 24 декабря зашел американский ракетный эсминец USS Ross. Об этом пишет издание «Думская».
Авто
В ноябре автопроизводство в Петербурге сократилось на 17%
С начала года расположенные в Петербурге заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 337,8 тысяч легковых автомобилей — на два процента меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщает агентство Auto-Dealer-СПб.
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Спорт
Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удалила импланты из груди
Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Здоровье
Кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии по данным онкологов
Врачи подчеркивают, что колоректальный рак развивается очень медленно, и на первых стадиях протекает практически бессимптомно, что усложняет задачу выявить опухоль на ранних стадиях.
Общество
Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года
Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
Киберспорт
Team Spirit объявила о расставании с Ghostik
Российская киберспортивная организация Team Spirit объявила о расставании с игроком третьей позиции Андреем «Ghostik» Кадыком, который защищал цвета команды с 24 октября этого года.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Происшествия
Вынесен приговор убийце Вани Крапивина
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.