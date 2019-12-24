Происшествия

Вести.RuВести.RuДацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Супруга Рыжего Тарзана Виктория рассказала журналистам, что знакомый ее мужа попросил его помочь срочно перебраться через границу, и Вячеслав согласился ему помочь. Дацик, который в прошлом был участником боев без правил в супертяжелом весе, хорошо известен правоохранителям.
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с чего всё началось

Дацик задержан за переход госграницы. Он снова плыл на лодке, но не в Норвегию, а в Эстонию

Задержанного привезли из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников после попытки перехода российско-эстонской границы. По данным нашего издания, в ночь на минувшее воскресенье в районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву.
47 новостей06:34

Подробнее о событии

Источник: Дацик задержан за попытку незаконно пересечь границу РФ и Эстонии на лодке

ТАСС09:14

Дацик на лодке попытался покинуть Россию и был пойман

Lenta.ru08:48

Дацика задержали при попытке переплыть в Эстонию на лодке

РЕН ТВ06:49

Боец без правил Дацик задержан при незаконном переходе границы с Эстонией

REGNUM07:30

Дацика задержали за попытку помочь многодетному отцу покинуть Россию. Но лёд не встал, а весло сломалось

Фонтанка.Ру07:14

Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

Интерфакс07:47

Дацик задержан за переход госграницы. Он снова плыл на лодке, но не в Норвегию, а в Эстонию

47 новостей06:34
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Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

REGNUM 01:48
Футбол

В РФС ввели запрет на критику действий арбитров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что введение запрета на публичную критику судейства стало необходимой мерой.
RT на русском 08:18
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru вчера в 02:00
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 22 декабря в 11:37
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Экономика

FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы

Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Саминвестор вчера в 01:35
Общество

Украинцы не поддержали идею о переносе Рождества на 25 декабря

Социологи провели свой опрос с 5 по 8 декабря. В нем приняли участие две тысячи жителей Украины. Рождество 25 декабря отмечают католики.
Телеканал 360° 06:16
Энергетика

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Шоу-бизнес

Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном

Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Вести.Ru 06:48
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

RT на русском 03:14
Армия и оружие

Первый полк «Авангарда» заступит на боевое дежурство на этой неделе

Первый ракетный полк с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" заступит на боевое дежурство на этой неделе.
ТАСС 06:35
Армия и оружие

Путин назвал ключевые задачи для армии на 2020 год

Президент Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Министерства обороны рассказал о ключевых задачах, которые стоят перед российской армией в 2020 году.
Свободная Пресса 08:00
Происшествия

Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии

Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 30-летний IT-специалист не признал свою вину.
Эхо Москвы 08:31
Армия и оружие

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы

В порт Одессы утром 24 декабря зашел американский ракетный эсминец USS Ross. Об этом пишет издание «Думская».
РБК 05:24
Авто

В ноябре автопроизводство в Петербурге сократилось на 17%

С начала года расположенные в Петербурге заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 337,8 тысяч легковых автомобилей — на два процента меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщает агентство Auto-Dealer-СПб.
78.ru 09:08
Происшествия

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

REGNUM 06:20
Происшествия

В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка

РБК 06:38
Спорт

Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
RT на русском 07:20
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева удалила импланты из груди

Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Instanews Media 04:09
Здоровье

Кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии по данным онкологов

Врачи подчеркивают, что колоректальный рак развивается очень медленно, и на первых стадиях протекает практически бессимптомно, что усложняет задачу выявить опухоль на ранних стадиях.
Privet-Rostov.ru 03:53
Общество

Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года

Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 08:43
Киберспорт

Team Spirit объявила о расставании с Ghostik

Российская киберспортивная организация Team Spirit объявила о расставании с игроком третьей позиции Андреем «Ghostik» Кадыком, который защищал цвета команды с 24 октября этого года.
Sport24.ru 09:31
Общество

Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками

Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
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Происшествия

Вынесен приговор убийце Вани Крапивина

Северная неделя 08:44
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Футбол

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Вячеслав Валерьевич Дацик
Российский боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу «Рыжий Тарзан». Известность в кругах любителей боёв получил за победу нокаутом в дебютном поединке над Андреем Орловским в 1999 году, а также за эксцентричное поведение на ринге.
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