Задержанного привезли из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников после попытки перехода российско-эстонской границы. По данным нашего издания, в ночь на минувшее воскресенье в районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву.

с чего всё началось

Супруга Рыжего Тарзана Виктория рассказала журналистам, что знакомый ее мужа попросил его помочь срочно перебраться через границу, и Вячеслав согласился ему помочь. Дацик, который в прошлом был участником боев без правил в супертяжелом весе, хорошо известен правоохранителям.

Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

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