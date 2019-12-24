Происшествия

Газета.RuГазета.RuДацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик был задержан при попытке незаконного пересечения границы. 38-летний спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области.
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с чего всё началось

Дацик задержан за переход госграницы. Он снова плыл на лодке, но не в Норвегию, а в Эстонию

Задержанного привезли из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников после попытки перехода российско-эстонской границы. По данным нашего издания, в ночь на минувшее воскресенье в районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву.
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Источник: Дацик задержан за попытку незаконно пересечь границу РФ и Эстонии на лодке

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Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

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Фонтанка.Ру07:14

Дацик задержан за переход госграницы. Он снова плыл на лодке, но не в Норвегию, а в Эстонию

47 новостей06:34
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Если потенциальный противник нанесет ядерный удар по США, то наиболее вероятными целями для такого удара станут города Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон, пишет Business Insider со ссылкой на эксперта в области здравоохранения Колумбийского университета Ирвина Редленера.
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