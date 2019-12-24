Происшествия

Газета.RuГазета.RuДацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик был задержан при попытке незаконного пересечения границы. 38-летний спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области.
Читать в источнике
Комментировать65
с чего всё началось

Дацик задержан за переход госграницы. Он снова плыл на лодке, но не в Норвегию, а в Эстонию

Задержанного привезли из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников после попытки перехода российско-эстонской границы. По данным нашего издания, в ночь на минувшее воскресенье в районе деревни Переволок он на лодке вместе со знакомым пытался пересечь реку Нарву.
47 новостей06:34

Подробнее о событии

«Добрый человек. Робин Гуд»: дядя Дацика объяснил, зачем тот поплыл в Эстонию

Пятый канал14:26

Жена Дацика попыталась отогнать журналистов от суда неприличным жестом

РЕН ТВ11:10

Дацик задержан за переход госграницы. Он снова плыл на лодке, но не в Норвегию, а в Эстонию

47 новостей06:34

Дацика задержали на границе с Эстонией, ему грозит тюремный срок

РИА Новости08:45

Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

Интерфакс07:47

«Какая-то падла воспользовалась его добротой». Жена Дацика рассказала, что мужу грозит тюремный срок

Матч ТВ07:56

Источник: Дацик задержан за попытку незаконно пересечь границу РФ и Эстонии на лодке

ТАСС09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Футбол

Жоау Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в «Ювентусе»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о шансах своего одноклубника Алексея Миранчука заиграть в чемпионате Италии.
Bookmaker-ratings.ru 14:48
Экономика

Власти ЛНР анонсировали повышение пенсий более 400 тыс. жителям Республики

Принятое Правительством Луганской Народной Республики постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат" коснется более 400 тыс. пенсионеров Республики.
ИА Новороссия 09:35
Хоккей

Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею

26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
ГЛАС.RU 01:44
Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ

"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:45
Политика

В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик

Газета.Ru 09:06
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
RT на русском 05:02
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Кино

Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза 17:07
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
ТАСС вчера в 05:36
Авто

Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России

Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
РБК 18:40
Общество

Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы

Сбоев в работе платежной системы не зафиксировано, сообщили в представительстве Visa в России в Twitter.
РБК 17:59
Экономика

Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Газета.Ru 13:39
Авто

Россияне тратят на свой автомобиль больше, чем европейцы

В России в сумму в 32,2 тысячи рублей, которую граждане каждый месяц тратят на свои автомобили, входят затраты на топливо, регулярное техническое обслуживание и ремонт, страховки (каско и ОСАГО), транспортный налог, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.
URA.Ru 18:19
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Биатлон

Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Газета.Ru 07:59
Общество

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv 06:35
Общество

Матвиенко предложила бесплатно давать жилье многодетным семьям

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поделилась с журналистами своим видением того, как государство должно обеспечивать многодетных россиян жильем.
ПолитРоссия 04:21
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru вчера в 15:00
Армия и оружие

Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 35 мирных жителей

Президента Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе сообщил о нападении вооруженных боевиков на отряд военных в северной провинции Сум.
Московский Комсомолец 17:15
Политика

Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию.
RT на русском 12:43
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Армия и оружие

Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Известия 15:20
Футбол

Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба

Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.
Известия 14:25
Армия и оружие

Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов

Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира.
Lenta.ru 16:45
Общество

Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
RT на русском 17:43
Спорт

РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России

19 декабря пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА проголосовали за несогласие с решением исполкома WADA, который наложил на Российское антидопинговое агентство санкции на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Life.ru 10:52
Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru 05:15
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor вчера в 04:17
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
РИА Новости 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вячеслав Валерьевич Дацик
Российский боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу «Рыжий Тарзан». Известность в кругах любителей боёв получил за победу нокаутом в дебютном поединке над Андреем Орловским в 1999 году, а также за эксцентричное поведение на ринге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное