Политика
RT на русскомDagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
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Футбол
Полузащитник «Ливерпуля» Милнер раскритиковал систему VAR
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о системе VAR.
Чемпионат 00:06
Киберспорт
Официально: Death Stranding выйдет на ПК летом следующего года
Студия Kojima Productions объявила о том, что выпустит Death Stranding на ПК в начале лета 2020 года.
3DNews вчера в 08:55
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Теннис
Париж. Определился стартовый соперник Даниила Медведева
Счёт личных встреч оппонентов стал равным - 3:3. Во втором круге турнира в Париже Шарди сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
GoTennis.ru вчера в 12:51
Общество
«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 22:23
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Культура
Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе
Известия 01:20
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Гаджеты
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q обладает поддержкой FreeSync
3DNews вчера в 02:11
Наука
Ученые нашли новое полезное свойство кофе
Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска развития ряда заболеваний, заявили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США).
Известия 00:27
Гаджеты
Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro
ITZine.ru вчера в 23:30
Происшествия
Пропавшую под Томском семью с годовалым ребенком нашли
РЕН ТВ вчера в 01:12
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Наука
Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи
Недавно российские и американские эксперты разработали новый способ изучения «супервключателей» в данных ДНК метилирования.
Goroday.ru вчера в 18:41
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Здоровье
Владимир Путин исполнил пожелание Приморского перинатального центра
Приморский перинатальный центр станет пилотной площадкой для проведения абилитации детей в возрасте до трёх лет.
Восток-Медиа 01:20
Политика
В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
RT на русском 00:00
Общество
Опрос показал, зачем работодатели скрывают зарплату
Работодатели указывают в вакансиях зарплату "по договоренности" из-за того, что она ниже средней по рынку (11%), чтобы не увидели конкуренты или сотрудники компании (18%) и для экономии средств (14%), показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.
РИА Новости 01:38
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ вчера в 03:40
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Политика
Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:26
Шоу-бизнес
Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями
В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:22
Политика
Лавров рассказал о «визитной карточке» дипломатии Примакова
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о роли в ближневосточных делах политического деятеля Евгения Примакова и о "визитной карточке" его дипломатического стиля, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:19