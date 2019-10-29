Политика

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Журналисты шведского издания Dagens Nyheter назвали Россию "историческим врагом" Европы и призвали Евросоюз сплотиться против Москвы. По мнению автора статьи, американский президент Дональд Трамп предал союзников по НАТО, приняв решение вывести войска из Сирии, что в итоге стало "триумфом" России.
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В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы

Газета.Ru03:35

Россию назвали «историческим врагом» Европы

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Шведская газета назвала Россию «историческим врагом»

РЕН ТВвчера в 21:49

Шведский журналист назвал Россию «историческим врагом» Европы

News.ruвчера в 21:17

В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

Известиявчера в 20:30
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Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
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После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
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