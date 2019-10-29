Журналисты шведского издания Dagens Nyheter назвали Россию "историческим врагом" Европы и призвали Евросоюз сплотиться против Москвы. По мнению автора статьи, американский президент Дональд Трамп предал союзников по НАТО, приняв решение вывести войска из Сирии, что в итоге стало "триумфом" России.

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