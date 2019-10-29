Политика
РИА НовостиШведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
Журналисты шведского издания Dagens Nyheter назвали Россию "историческим врагом" Европы и призвали Евросоюз сплотиться против Москвы. По мнению автора статьи, американский президент Дональд Трамп предал союзников по НАТО, приняв решение вывести войска из Сирии, что в итоге стало "триумфом" России.
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Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Энергетика
Минск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы
Политика
Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в «Фабрике»
Жена российского юмориста Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук заменила Сашу Савельеву в группе "Фабрика".
Происшествия
Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве
Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Экономика
РБК: Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК.
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Политика
Правительство Украины усилило безопасность в акватории Азовского моря
В середине июля военнослужащие Украины провели тактические учения по уничтожению десантных кораблей противника и десанта на побережье Азовского моря.
Энергетика
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Армия и оружие
Труп аль-Багдади утопили в море
Тело главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
Армия и оружие
Власти Литвы объяснили размещение военных США у границы с Белоруссией
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.
Транспорт
Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустил междугородние поездки
Пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» получили возможность совершать поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Казанью, говорится в сообщении сервиса.