Политика

RT на русскомRT на русскомDagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
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В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы

Газета.Ru03:35

В Европе назвали Россию историческим врагом

URA.Ru02:05

В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

Известиявчера в 20:30

Россию назвали «историческим врагом» Европы

Lenta.ruвчера в 22:51

Шведская газета назвала Россию «историческим врагом»

РЕН ТВвчера в 21:49

Шведский журналист назвал Россию «историческим врагом» Европы

News.ruвчера в 21:17

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

RT на русском01:50
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Политика

В Брюсселе завершились трехсторонние консультации по транзиту газа

В бельгийской столице завершились трехсторонние переговоры Россия-ЕС-Украина, где обсуждался вопрос транзита российского голубого топлива через украинскую территорию.
Капитал страны вчера в 12:36
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Экономика

«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций

Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
Армия и оружие

Делегация военных дипломатов из 55 государств прибыла во Владивосток

Интерфакс - Россия вчера в 21:44
Авто

Ford окончательно прекращает продажи кроссовера Flex

Впервые, полноразмерный кроссовер Ford Flex появился на автомобильном рынке в далеком 2008 году и на данный момент является одним из старейших автомобилей компании, продаваемых в Соединенных Штатах.
CarsWeek.ru вчера в 14:31
Происшествия

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Интерфакс 03:30
Политика

Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади

Глава США показал миру служебную собаку, которая участвовала в ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта

Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.
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Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика

Конгресс США 31 октября проголосует по резолюции об импичменте Трампа

По данным газеты The Washington Post, 31 октября американские конгрессмены проголосуют по резолюции об импичменте Трампа.
RuNews24.ru вчера в 18:43
Футбол

«Манчестер Сити» нашёл замену Сане за 80 млн евро

Владельцы «Манчестер Сити» нашли замену немецкому вингеру Лерою Сане, которого активно связывают со скорым переходом в мюнхенскую «Баварию».
Евро-футбол.ру 03:37
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
REGNUM вчера в 14:47
Армия и оружие

Российские военные начали отвод курдов от сирийско-турецкой границы

Sputnik Эстония вчера в 03:00
Гаджеты

Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q обладает поддержкой FreeSync

3DNews вчера в 02:11
Путешествия

Отдых в Турции может подорожать

В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Футбол

«Интер» объявил о рекордных доходах клуба

«Интер» сообщил о рекордных доходах клуба за сезон-2018/19. Финансовую отчётность миланский клуб опубликовал на своём официальном сайте.
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Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:26
Гаджеты

TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
3DNews 02:29
Здоровье

Около 700 детей и подростков с ВИЧ живут в Иркутской области

По данным Федерального регистра пациентов на начало сентября в Иркутской области постоянно с вирусом иммунодефицита живут более 29,5 тысяч человек, около 700 из них еще не достигли совершеннолетнего возраста.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 03:18
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, на что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Помимо расходов на сына и себя, Регина выделяет средства на благотворительность: «Почти каждый месяц я кому-то помогаю, и эта помощь в размере 100 000 рублей».
Passion.ru вчера в 16:57
Экономика

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru

Сбербанк сообщил, что подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», которая является акционером Mail.ru Group.
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Культура

Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

StarHit.ru 04:00
Происшествия

Мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Lenta.ru 01:22
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Происшествия

Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

В Красноярске краевой суд оставил без изменения меру пресечения фигурантам дела о прорыве каскада дамб на прииске в Курагинском районе.
КП - Красноярск 02:20
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

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Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Отмечается, что инцидент произошел в промышленной зоне на маслоэкстракционном заводе «Потоки», в результате в одном из цехов обрушилась кровля, при этом местные жители приняли произошедшее за землетрясение.
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Экономика

Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться

Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
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Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

ТАСС 01:46
Происшествия

Дзюба отреагировал на похищение его алюминиевой фигуры в Подольске

Чемпионат вчера в 16:15
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