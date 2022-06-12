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Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию

Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Российскую Федерацию.
Газета.Ru
В конце мая ряд шведских компаний, включая концерн Tetra Pak, обратились к правительству страны с просьбой найти способ экспортировать продукцию, необходимую для функционирования локализованных в России производств.
ТАСС
В частности, Tetra Pak, которая владеет заводом в городе Лобня Московской области, просила шведские власти разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку компания производит "семь из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране".
ТАСС
Компания Tetra Pak является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов.
ТАСС

Подробнее о событии

Власти Швеции запретили компании Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию
Московский Комсомолец12:23
Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию
Газета.Ru12:00
Власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать сырьё для производства в России
Говорит Москва08:27
СМИ: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию
ТАСС11:23
Швеция запретила Tetra Pak ввозить в Россию сырье для производства упаковок
News.ru08:47
Dagens Nyheter: Шведские власти запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию
Росбалт11:41
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Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал упаковочному гиганту Tetra Pak в просьбе разрешить ввоз в Россию продукции, необходимой компании для производства
КМВ Новости06:43

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