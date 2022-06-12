В конце мая ряд шведских компаний, включая концерн Tetra Pak, обратились к правительству страны с просьбой найти способ экспортировать продукцию, необходимую для функционирования локализованных в России производств.
В частности, Tetra Pak, которая владеет заводом в городе Лобня Московской области, просила шведские власти разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку компания производит "семь из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране".
В случае если рубль продолжит укрепляться в предстоящие месяцы, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за энергоресурсы, считает специалист.
Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили в Тернопольской области крупный склад противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения, поставленных Киеву из США и Европы.