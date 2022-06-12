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Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт товаров в Россию

Власти Швеции запретили компании Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию.
РБК
В конце мая ряд шведских компаний, включая концерн Tetra Pak, обратились к правительству страны с просьбой найти способ экспортировать продукцию, необходимую для функционирования локализованных в России производств.
ТАСС
В частности, Tetra Pak, которая владеет заводом в городе Лобня Московской области, просила шведские власти разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений, поскольку компания производит "семь из 10 упаковок для молока и соков, используемых в стране".
ТАСС
В Лобне расположен завод Tetra Pak, который является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов.
ТАСС

Подробнее о событии

Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт товаров в Россию
РБК12:56
Шведские власти запретили Tetra Pak поставлять продукцию в Россию
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Швеция запретила Tetra Pak ввозить в Россию сырье для производства упаковок
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Власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт упаковки в Россию
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Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию
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Власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать сырьё для производства в России
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