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Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт товаров в Россию

Власти Швеции запретили компании Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию.
РБК
Там сочли, что экспорт продукции компании, которая занимается упаковкой, нельзя рассматривать с гуманитарной точки зрения, сообщает
 газета Dagens Nyheter.
DP.RU
В конце мая в пресс-службе Tetra Pak сообщили, что компания намерена продолжить работу на российском рынке.
DP.RU
В Лобне расположен завод Tetra Pak, который является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов.
ТАСС

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Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak поставлять продукцию в Россию
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Швеция запретила Tetra Pak ввозить в Россию сырье для производства упаковок
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Dagens Nyheter: Шведские власти запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию
Росбалтвчера в 11:41
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт упаковки в Россию
КМВ Новостивчера в 12:38
СМИ: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию
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Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию
Газета.Ruвчера в 12:00
Власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать сырьё для производства в России
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