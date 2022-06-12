Американская сверхлегкая ракета Rocket 3.3 компании Astra Space не смогла вывести на орбиту метеспутники NASA Tropics из-за технических трудностей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу разработчика.
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 25,40 процента, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона — 24,39 процента, об этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 90 процентов голосов.