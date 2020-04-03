Общество
Махачкалинские известияДагестан получит более 100 миллионов рублей на поддержку медработников
Всего на поддержку республик Северо-Кавказского федерального округа было выделено около 350 миллионов рублей.
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Армия и оружие
Трамп заявил о планах Ирана напасть на силы США в Ираке
Иран, вместе со своими сторонниками в Ираке, готовит нападение на силы США, которые дислоцируются на иракских территориях.
Здоровье
Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса
Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу
Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
Куйвашев назвал условия для введения режима ЧС в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об условиях, при которых введет режим ЧС в регионе из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Общество
У преподавателя суворовского училища в Перми подозревают коронавирус
В Перми у преподавателя суворовского военного училища Минобороны РФ заподозрили коронавирус.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Происшествия
В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине
Женщине грозит арест до шести месяцев. Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.
Шоу-бизнес
Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз
Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
Политика
Президент России принял решение о продлении нерабочих дней
Президент Российской Федерации Владимир Путин, сегодня, 2 апреля, в очередной раз обратился к жителям страны.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Происшествия
В Воронежской области сильный пожар уничтожил 8 построек
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Политика
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
В Москве заработала система мониторинга зараженных
В Москве запущена система социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, выбравших лечение на дому, передает "Интерфакс".