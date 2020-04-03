Общество

Махачкалинские известияМахачкалинские известияДагестан получит более 100 миллионов рублей на поддержку медработников

Всего на поддержку республик Северо-Кавказского федерального округа было выделено около 350 миллионов рублей.
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На стимулирование медиков Северный Кавказ получил 348,5 млн рублей

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
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Трамп заявил о планах Ирана напасть на силы США в Ираке

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Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса

Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме.
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В Москве объяснили правила изоляции

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Lenta.ru 06:31
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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
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Третий российский самолет с военными медиками вылетел в Сербию

Известия 07:38
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу

Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
REGNUM 07:49
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Общество

Куйвашев назвал условия для введения режима ЧС в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об условиях, при которых введет режим ЧС в регионе из-за пандемии коронавируса.
КП - Екатеринбург 09:35
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Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Общество

У преподавателя суворовского училища в Перми подозревают коронавирус

В Перми у преподавателя суворовского военного училища Минобороны РФ заподозрили коронавирус.
URA.Ru 07:44
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Известия 05:59
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Происшествия

В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине

Женщине грозит арест до шести месяцев. Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.
Российская газета 09:43
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Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой «Умиление»

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50-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную физическую форму

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Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз

Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
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Политика

Президент России принял решение о продлении нерабочих дней

Президент Российской Федерации Владимир Путин, сегодня, 2 апреля, в очередной раз обратился к жителям страны.
Новый путь (Рогнединский район) вчера в 10:10
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Происшествия

В Воронежской области сильный пожар уничтожил 8 построек

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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
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В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
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Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
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США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
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Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва вчера в 05:52
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
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В Москве заработала система мониторинга зараженных

В Москве запущена система социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, выбравших лечение на дому, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:25
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