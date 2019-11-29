Экономика
REGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег
Татар-информ29 ноября в 01:40
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Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России
Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
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Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
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Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
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Суд отклонил жалобу на волокиту в деле Голунова
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Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir
Представители AMD не скрывают намерения представить 7-нм мобильные процессоры в 2020 году, но основная часть информации об их возможных характеристиках поступает из неофициальных источников.
Политика
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Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу
Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Небольшой снег пройдет в Москве 31 декабря, при этом ночная температура воздуха составит минус 7 – минус 9 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде
Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде.
Происшествия
Дело экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне» передано в суд
Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение в отношении экс-главы кузбасского МЧС Александра Мамонтова и главного госинспектора города Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Экономика
Вилла бизнесмена попала в кредитную историю
Средства, вырученные от реализации недвижимости, пойдут на погашение задолженности господина Чернякова перед БМ-банком, которая оценивается в 20 млрд руб. Сам экс-глава НПО "Космос", согласившийся на добровольную экстрадицию из Польши, сейчас содержится в СИЗО "Матросская Тишина".
Политика
Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Технологии
Дети научились обходить родительский контроль в смартфонах Apple
Одно из американских СМИ опубликовало статью о том, как легко и быстро современные подростки могут взломать или обойти защиту на контент, установленную их родителями в смартфонах или других гаджетах от Apple.
Футбол
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Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Политика
Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.