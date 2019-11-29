Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUM29 ноября в 11:19

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета29 ноября в 03:04

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ru28 ноября в 22:19

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолец28 ноября в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 ноября в 23:59

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по объему освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ29 ноября в 01:40

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъ28 ноября в 21:16
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Армия и оружие

Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России

РБК вчера в 17:59
Общество

Торг неуместен: за сбыт наркотиков в Сети предлагают давать 25 лет

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети — до 25 лет лишения свободы.
Известия вчера в 16:01
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Кино

Критики признали превосходство «Ведьмака» над «Игрой престолов»

Lenta.ru 02:52
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье

РИА Новости Крым вчера в 23:30
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 02:17
Экономика

Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России

Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Коммерсантъ 03:16
Политика

Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
РИА Новости 02:55
Происшествия

В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны

Российская газета 01:37
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Политика

Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Известия 02:21
Происшествия

Суд отклонил жалобу на волокиту в деле Голунова

Ранее представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде, где проходило выездное заседание Басманного суда, заявила о несостоятельности жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.
RT на русском 03:22
Гаджеты

Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir

Представители AMD не скрывают намерения представить 7-нм мобильные процессоры в 2020 году, но основная часть информации об их возможных характеристиках поступает из неофициальных источников.
3DNews 01:55
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу

Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РЕН ТВ вчера в 13:03
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Небольшой снег пройдет в Москве 31 декабря, при этом ночная температура воздуха составит минус 7 – минус 9 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03:34
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде.
RT на русском 29 ноября в 16:58
Происшествия

В Брянской области в реке обнаружили тела трех школьников

РИА Новости 02:43
Происшествия

Дело экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне» передано в суд

Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение в отношении экс-главы кузбасского МЧС Александра Мамонтова и главного госинспектора города Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
Комсомольская правда - Кемерово 03:26
Технологии

Sony показала «живое» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

iReactor 00:16
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Экономика

Вилла бизнесмена попала в кредитную историю

Средства, вырученные от реализации недвижимости, пойдут на погашение задолженности господина Чернякова перед БМ-банком, которая оценивается в 20 млрд руб. Сам экс-глава НПО "Космос", согласившийся на добровольную экстрадицию из Польши, сейчас содержится в СИЗО "Матросская Тишина".
Коммерсантъ вчера в 17:35
Политика

Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая

Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Технологии

Дети научились обходить родительский контроль в смартфонах Apple

Одно из американских СМИ опубликовало статью о том, как легко и быстро современные подростки могут взломать или обойти защиту на контент, установленную их родителями в смартфонах или других гаджетах от Apple.
Faktom 30 ноября в 09:41
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Чемпионат вчера в 16:16
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Ведомости вчера в 16:24
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