Экономика

REGNUMREGNUMДагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

REGNUM29 ноября в 11:19

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ru28 ноября в 22:19

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета29 ноября в 03:04

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолец28 ноября в 23:57

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 ноября в 23:59

Татарстан освоил более 80% средств, выделенных на проекты по национальной политике

Татар-информ29 ноября в 06:50

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъ28 ноября в 21:16
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Технологии

Хакеры слили в сеть данные 500 тыс. пользователей сайта о работе

Сообщается, что хакеры смогли завладеть логинами и паролями, указанными на портале для поиска работы.
Astera 28 ноября в 08:52
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе

Коммерсантъ 29 ноября в 22:38
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Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Экономика

ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Коммерсантъ 29 ноября в 10:47
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
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Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
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Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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Космос

Китайцы решили колонизировать Луну

По материалам репортажа военного обозревателя А. Леонкова в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», КНР уже к 2050 году планирует колонизировать Луну.
SM News 29 ноября в 06:03
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru 11:37
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
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Здоровье

Врач из Германии назвал разрушающие сосуды факторы

Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле назвал факторы, которые могут привести к утрате эластичности и закупорки кровеносных сосудов, к их числу он отнес: курение, повышенный уровень сахара в крови, холестерин и высокое артериальное давление.
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Происшествия

В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком

Неизвестный в Киеве стрелял по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщается в воскресенье на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН).
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Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
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Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
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Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
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Леклера не стали дисквалифицировать по итогам Гран-при Абу-Даби

Стюарды Гран-при Абу-Даби не стали дисквалифицировать пилота "Феррари" Шарля Леклера из-за нарушения регламента, сообщает gptoday.net.
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Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
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Задержаны подозреваемые в расправе над мексиканскими мормонами

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Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

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В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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Врачи назвали полезные для здоровья печени продукты

Врачи утверждают, что защитить печень можно, включив в свой рацион определенный список продуктов и напитков, сообщает Medikforum.
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Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
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Десятки болельщиков «Спартака» задержаны перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
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Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году

В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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В России разработали уникальные конденсаторы

Российские ученые на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
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